Komuś już podnieśli cenę za śmieci w nowym roku? A miało być tak pięknie, walą was w dups ko na sucho w imię propagandy i ekologii ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ ). Dojdziemy do tego, że po mleko z wiaderkiem będziemy chodzić a po p--o z dzbankiem.