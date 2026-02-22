Jak z klienta zrobić kloszarda.
W teorii miał być prosty, wygodny i proekologiczny. W praktyce wymaga cierpliwości, czasu i szczęścia.Tetsuya
@kastrator2: To jest ten rodzaj sprdolenia umysłowego którym gardzę najbardziej.
a i musisz czekać aż ktoś przyjdzie z obsługi i ten bon wręczy
ewentualnie możesz się z nimi szarpać o 50gr
@Notes: A kto zwróci mi koszty jakie ponoszę w związku z tym, że musze to gwno przechowywać w nienaruszonym stanie, zawieźć je do sklepu i stać z innymi frajerami w kolejce do śmieciomatu? Płacę co miesiąc krocie za odbiór śmieci i jeszcze muszę odwozić śmieci do sklepu, żeby nie zostać przez państwo okradziony.
Sprawdź jeszcze raz pieprzony kłamco, była i się wstrzymała od głosu
1. dlaczego nie głosowała przeciw
A gwno prawda
https://reflex.com.pl/wiadomosci/reflex-w-2025-roku-tankowalismy-najtaniej-od-4-lat
@Notes: Nie jakiś, tylko Notes.
#systemkaucyjny
( ͡° ͜ʖ ͡°)
No chyba, że po prostu mają profity z tego.
Gość z tego tagu podnieca się tym jakby to jakaś pozytywna rewolucja była. XD
@Notes: Ci co mają więcej niż dwie szare komórki nie wsadzili by butelki do pieca nawet bez kaucji.