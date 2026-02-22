Skażone mleko, wysypka, wymioty. Rodzice zbulwersowani
W materiale interwencji omawiana jest sytuacja skażonego mleka modyfikowanego w od nestle półproduktem z Chin. Pod koniec pada ciekawy pomysł wysyłania alertów sms. Ciekawe co by to sprawiłoHelix
Komentarze (29)
Trochę jak z Żydami wszyscy wiedzą, a jednak głaszczą ich po jajach
Niestety reklama robi swoje.
@Helix: akurat w przypadku Nestle to wielki plus
Bo coś czuje, że w rzeczywistości nie wygląda to tak różowo jak brzmi wersja oficjalna. ¯\(ツ)/¯
Ps. W sensie mam dzieci, nie mleko w cyckach. Jedyny sposób, aby się skończyło to nie karmienie cyckiem.
Konieczność przejścia na MM jest wtedy, gdy dziecko ma np. alergię BMK, ale wtedy się daje specjalne mleko, aminokwasy, a nie gunwo od Nestle.
Nie ma lepszego mleka niż mleko matki i nawet najlepsze mleko krowie jest duuużo gorsze.