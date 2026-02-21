Koszty systemu kaucyjnego w górę. Raport Deloitte: przekroczą 40 mld zł w dekadę
Według raportu Deloitte koszty systemu kaucyjnego w Polsce, który został wprowadzony 1 października, przekroczą w ciągu najbliższej dekady 40 miliardów złotych. Na tę sumę wpłyną głównie wydatki operacyjne oraz liczba automatów do zwracania butelek i puszek. Jak wynika z raportu, dziś zakłada się jusub_zero_1
Wyobraźcie sobie co można dobrego zrobić dla środowiska za 40 mld pln... Rocznie 4 mld...
Zamiast inwestować w debilne automaty, których koszt obsługi szkodzi środowisku (ludzie zasuwają z pustymi butelkami, logistyka i naprawa automatów).
Rozumiałbym, gdyby te butelki lądowały w lesie. Tyle że były one zbierane wraz ze śmieciami. Śmieciarki jeżdżą, jak jeździły, a do tego za 4 mld rocznie ufundowaliśmy sobie garba na plecach...
@darek-jg: Było smarowane; jeszcze jak!
Pod pretekstem eko wymyślają kolejne regulacje na których budują swoje monopolistyczne biznesy.
Poprzednie ich rządy też były naznaczone wzrostami obciążeń.
Ale wtedy umoczeni nie zarobią 4 miliardów rocznie.
Moglibyśmy za to np. zbudować marynarkę wojenną albo elektrownie jądrowe.
Naród bez instynktu samozachowawczego...
Może to po prostu tzw. Syndrom sztokholmski? Tylko, że całego społeczeństwa.
@libertarian_artificial_intelligence: to po kiego ch... te butelkomaty? Przecież to wszystko są koszty, sklep to g---o musi zainstalować, obsługiwać, dać prąd. A ludzie muszą łazić z butelkami. To wszystko jest czas i pieniądze
Pan, Pani... społeczeństwo
@darek-jg: Ja już się nauczyłem pić kranówkę.
https://www.uni.lodz.pl/en/students-zone/news/details/mandatory-deposit-for-bottles-and-cans-in-poland-as-of-1-october-2025?utm_source=chatgpt.com