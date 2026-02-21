Typowy debilizm...

Wyobraźcie sobie co można dobrego zrobić dla środowiska za 40 mld pln... Rocznie 4 mld...

Zamiast inwestować w debilne automaty, których koszt obsługi szkodzi środowisku (ludzie zasuwają z pustymi butelkami, logistyka i naprawa automatów).

Rozumiałbym, gdyby te butelki lądowały w lesie. Tyle że były one zbierane wraz ze śmieciami. Śmieciarki jeżdżą, jak jeździły, a do tego za 4 mld rocznie ufundowaliśmy sobie garba na plecach...