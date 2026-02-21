Lizbona na filmie to brutalny reality check: namioty w centrum, syf i slumsy zamiast klimatycznych uliczek, co dla wielu zamyka temat „bezpiecznej imigracji” i pokazuje, że Europa po prostu pękła pod ciężarem braku kontroli. Druga strona barykady wciąż co prawda majaczy coś o demografii i braku rąk do pracy, ale patrząc na te koczowiska, trudno nie odnieść wrażenia, że to tylko teoretyzowanie, podczas gdy realne poczucie bezpieczeństwa leży i kwiczy. W 2026 Pokaż całość