Były podwyżki opłat za przeglądy aut, a teraz czas na podwyżki w wydziałach komunikacji. Kierowcy przyzwyczaili się do dotychczasowych stawek. Te jednak zostaną zmienione. Samorządy mają jedną propozycję. Optymalna opłata za rejestrację powinna wynosić 645 zł.