Samowolka Biedronki ws. kaucji. Przyjmuje tylko swoje butelki
Polski system kaucyjny miał być bezparagonowy. Klient miał nie przejmować się tym, gdzie nabył opakowanie i gdzie je odda a Biedronka ma na ten temat inne zdanieBananowySwir
Powinno być natychmiastowe pismo do Biedronki w sprawie natychmiastowej zmiany regulaminu, a w razie odmowy lub zwłoki UOKiK powinien natychmiast wszcząć postępowanie, które doprowadzi do nałożenia kary pieniężnej za każdy dzień zwłoki i nakazu zmiany regulaminu.
UOKiK ma porażką b--ń bo jej kara może sięgnąć 10% obrotu firmy....
Problemy z zamianą bonu na kasę - oczywiście, że są.
Problemy z działaniem automatów - oczywiście, ciągle przepełnione lub mają awarię.
Problemy z oddawaniem butelek bo nie z tego sklepu - jak widać są.
Nie zdziwię się jak sklepy nagle stwierdzą iż potrzeba paragonu aby oddać butelki. Mimo, że przepisy
no cóż, elita internetu na pewno sprawdza takie rzeczy zanim wykopie XD
@Ustrojstwo: Firmom zarabiającym na surowcach wtórnych.
Akurat firmy, które zarabiały na śmieciach najbardziej ucierpią na systemie kaucyjnym, bo zostały usunięte z obiegu surowców.
Skuteczność będzie wyższa, więc ceny też spadną.