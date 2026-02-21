Kolejny dowód iż ten system to niewypał. Podobno z czasem miał działać coraz lepiej, a wychodzą coraz większe problemy i wałki sklepów.

Problemy z zamianą bonu na kasę - oczywiście, że są.

Problemy z działaniem automatów - oczywiście, ciągle przepełnione lub mają awarię.

Problemy z oddawaniem butelek bo nie z tego sklepu - jak widać są.



Nie zdziwię się jak sklepy nagle stwierdzą iż potrzeba paragonu aby oddać butelki. Mimo, że przepisy Pokaż całość