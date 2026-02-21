Przebiję wszystkich, patentuję ten pomysł i liczę na zatrudnienie w Mecie. Umarło ci dziecko? Możesz z nim porozmawiać. Dowiedz się, jaki by miało charakter, jakie memy by lubiło, czy byłoby za pisem czy za KO... Spróbuj! Nawet jeśli przeprowadziłeś aborcję i wahasz się czy to był dobry pomysł, możesz się przekonać! Na podstawie cech twoich i twojej partnerki prześledzimy, jakie wychowanie dziecko by otrzymało, jak geny wpłynęłyby na jego charakter. Jedynie 19,99 Pokaż całość