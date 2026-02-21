AI będzie udawać zmarłych. Eksperci ostrzegają
Meta, spółka matka Facebooka, uzyskała patent na system AI, który pozwala na symulację aktywności zmarłych użytkowników na platformach społecznościowych. To nie science-fiction to realna technologia, która może pozwolić naszym udawanym bliskim pisać do nas nawet po odejściu tych prawdziwych. OczywStopa_Szopa
- #
- #
- #
- #
- 58
- Odpowiedz
Komentarze (58)
najlepsze
Nie mam pojęcia jak komukolwiek miałoby to pomóc. Ktoś jest w żałobie po stracie mamy czy taty i ma mu pomóc pisanie wiadomości z halucynującym botem udającym zmarłą osobę? Nachalność wciskania "AI" absolutnie wszędzie nie zna granic najwyraźniej.
A fakt, że meta to opatentowała? Rany, to jest czyste zło.
@Karokendo:
~ Będąc początkującym straszącym duchem używałem zwykłego proszku, ale nie dopierał i moja szarość zlewała się z tłem. Teraz, kiedy używam Persilu jestem tak jasny, że lokalny grabarz został abstynentem.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
umiera ci mama, jesteś zdruzgotany
.
.
.
.
Wiem to nie jest śmieszne, ale taki p--------y świat sami współtworzymy wchodząc w media społecznościowe, meta, sreta, Facebook...
nie potrzeba interakcji z bliskimi, ale żerowanie na tej potrzebie.
tfu.
Dokąd my zmierzamy….