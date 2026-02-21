500 zł za godzinę pracy lekarza w Iłży. "Kwoty nie są wysokie, one są zabójcze"
Szpital w Iłży (Mazowieckie) wstrzymał przyjęcia pacjentów na oddział wewnętrzny z powodu braku lekarzy. Szpital chciał zatrudnić nowych, ale kandydaci oczekiwali stawek od 350 do 500 zł za godzinę, na co nie stać szpitala.Stulejman_Beznadziejny
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 46
- Odpowiedz
Komentarze (46)
najlepsze
Właśnie sprawdziłem - to jest oddział 24 pacjentów i 4 łóżka intensywnego nadzoru. Czyli teraz w sezonie jest pewnie z 6lozek na korytarzu jeszcze i upychnieci jeszcze czterej w klatce schodowej.
Poza tym - to praca na zastępstwo XD
https://szpitalilza.com.pl/praca/lekarz-do-oddzialu-chorob-wewnetrznych-praca-na-zastepstw/
Skowyt lekarzy 3,2,1...
- Towarzyszu, jaką powinniśmy ustalić wysokość pensji lekarzom?
- Żadnych pensji - odpowiedział
- Towarzyszu, to z czego oni wyżyją?
- Dobremu lekarzowi ludzie nie pozwolą z głodu umrzeć! - stanowczo odpowiedział Stalin