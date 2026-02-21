316 tys. zł. Miesięczna pensja lekarza w publicznym szpitalu
- To nie jest tak, że płacimy jakieś horrendalne pieniądze. Płacimy wyłącznie za wykonaną pracę i tyle, ile rynek w tej chwili wycenia pracę lekarzy specjalistów komentuje Andrzej Kamasa, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie w rozmowie z WP.Tired_
- 29
Komentarze (29)
Nie rozumiem dlaczego ludzie rzucają się na lekarzy, którzy są na samym końcu łańcucha tego s------l*nią, tylko dlatego że wykorzystują zastaną sytuację.
Na pewno ty, jako ostatni samarytanin, bralbys mniej niż możesz, prawda?
- Towarzyszu, jaką powinniśmy ustalić wysokość pensji lekarzom?
- Żadnej pensji - odpowiedział Stalin
- Towarzyszu Stalin, to z czego oni wyżyją?
- Dobremu lekarzowi ludzie nie pozwolą z głodu umrzeć! - odpowiedział stanowczo największy demokrata.
Jest pazerny i zarabia kosztem pacjentów. Gdyby prawo nie zabraniało kradzieży, ale ktoś ukradł ci samochód, to byłoby wszystko ok, bo system pozwala? Weź się trochę zastanów zanim coś dalej napiszesz.