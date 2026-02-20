Naukowcy potwierdzają: zmiany patologiczne w mózgu zaczynają się nawet 20 lat przed pierwszymi objawami choroby Alzheimera. Teraz prosty test z kropli krwi z palca tańszy i mniej inwazyjny niż kosztowne skany PET czy nakłucia lędźwiowe może to wykryć odpowiednio wcześnie i leczenie jest możliwe