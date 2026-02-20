Ostatnie Pentium czyli podkręcamy MMX 233 MHz [TOWARY MODNE 307]
O ostatnich procesorach Intela z serii Pentium MMX. O ostatnim chipsecie Intela dla tego procesora - TX. Dlaczego dojrzałe technologie są najlepsze i dlaczego nie warto się spieszyć z nowinkami. O karcie graficznej Tseng ET6000.Adam_Smialek
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
https://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL2Z4.html
I o ile 266 jest pewnikiem 100%, istniały także szybsze procesory. Te dobijały do 300 MHz i w Chinach można było kupić zmodyfikowane MMC-1 pod Socket 7. Czy były prawdziwe, a nie tylko 266 w środku?
Najszybszy MMX w ogóle, niezależnie od gniazda? 300 Mobile
Najszybszy MMX na Socket 7? 266 Embedded
Najszybszy MMX na Socket 7 bez modyfikacji na konsumenckiej płycie głównej? i tutaj mamy dopiero