Z tego co mi wiadomo najszybszym Pentiumem MMX nie był 233, a 266. P55C istotnie był tylko do 233 MHz, ale istniały też wersje mobilne Tillamook, które nadal są zwyczajnym Pentiumem (nie Pro, nie II).I o ile 266 jest pewnikiem 100%, istniały także szybsze procesory. Te dobijały do 300 MHz i w Chinach można było kupić zmodyfikowane MMC-1 pod Socket 7. Czy były prawdziwe, a nie tylko 266 w środku?