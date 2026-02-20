Naukowcy wykryli rakotwórcze substancje w 100% zbadanych modeli słuchawek
Przebadano 81 modeli od m.in. Apple, JBL, Sony, Sennheiser czy Bose. Słuchawki zawierały m.in. silnie rakotwórczy i uszkadzający DNA bisphenol A.Edonik
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (36)
najlepsze
Pa tu @In_thrust_we_trust jak polaczylem rakotworcze substancje z tekstem o paleniu i piciem alkoholu. Musisz sie juz gotowac na sama mysl ze tak mozna ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kupiłem sobie zamienniki padów do Sennheisera. Po tygodniu dostalem wysypki wokół uszu.. ja p------e.
@vandrash: a ja po prostu proponuję nie żreć słuchawek. :)
@vandrash: Nic dziwnego. Nawet jeśli beats nie powodują raka to dalej były to swojego czasu chyba najbardziej przepłacone słuchawki na świecie xD
telefonu przez rok,
jest niższa niż dawka z jednego paragonu trzymanego przez 10 sekund spoconymi dłońmi.
Aby BPA uwolniło się że słuchawek w takiej ilości, należałoby je zmielić i zjeść.
Za moment okaże się że, wymienione marki odkryją materia BPA free, "innowacyjny" i 2xdrozszy.