Kiedyś jak zostałem inżynierem, to dostałem właśnie taki rozbudowany suwak jak na tej stronie.

I nawet obskoczyłem wszystkie funkcje :)



Bardzo pomysłowe urządzenie, w czasach przed kalkulatorami elektronicznymi pewnie nieźle ratowało sytuację, a było znacznie szybsze niż wertowanie tablic logarytmicznych - no ale mniej precyzyjne.



Dziś już przydatne jak kaganek naftowy ;)