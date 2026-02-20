Suwak logarytmiczny EMULATOR
Czyli jak radzili sobie inżynierowe bez kolatorów Suwak logarytmiczny (suwak rachunkowy) przyrząd ułatwiający obliczenia, powszechnie używany przez inżynierów do końca lat 80. XX wieku. Wynaleziony w 1632 roku przez Williama Oughtreda, zainspirowany linijką logarytmiczną Edmunda Guntera.wiecejszatana
@hitxol: no I wszystko jasne, nieskończoność
Najlepsze jest to ze dawno temu kupilem to od jakiegos menela na "pchlim targu" za cale 2 pln :DDD I to "made by SCALA"
Troche mi zajelo zeby ogarnac ale robi robote :D
A 6:3?
Jak ryby bez rowerów.
I nawet obskoczyłem wszystkie funkcje :)
Bardzo pomysłowe urządzenie, w czasach przed kalkulatorami elektronicznymi pewnie nieźle ratowało sytuację, a było znacznie szybsze niż wertowanie tablic logarytmicznych - no ale mniej precyzyjne.
Dziś już przydatne jak kaganek naftowy ;)
ale przypuszczam że nawet ówcześni nauczyciele matmy już nie wiedzieli jak tego używać. widział raczej jako świadectwo dawnych czasów