Wstyd na cały kraj. Każdy zobaczy tę twarz. Ujęcia z restauracji
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Kamera zamontowana w jednym z lokali w Elblągu zarejestrowała okropny czyn. Młoda kobieta, wykorzystując nieuwagę personelu, podeszła do kasetki z pieniędzmi, a następnie wyciągnęła gotówkę i oddaliła się w nieznanym kierunku. Towarzyszył jej mężczyzna.radzioso532
Komentarze (101)
najlepsze
Myślałem, że nasrała komuś do talerza czy coś, a ona tylko kasę ukradła xD