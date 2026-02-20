Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Kamera zamontowana w jednym z lokali w Elblągu zarejestrowała okropny czyn. Młoda kobieta, wykorzystując nieuwagę personelu, podeszła do kasetki z pieniędzmi, a następnie wyciągnęła gotówkę i oddaliła się w nieznanym kierunku. Towarzyszył jej mężczyzna.