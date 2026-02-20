Szkodliwe substancje wykryte w słuchawkach m.in. Bose, SteelSeries, Sennheiser
Szkodliwe substancje powodujące powodujące raka, zaburzenia neurologiczne oraz hormonalne u mężczyzn wykryte w słuchawkach popularnych producentów m.in. Bose, SteelSeries, Sennheiser, HyperX, Logitech. Substancje wykryto w częściach mających bezpośredni kontakt ze skórą.Catmmando
Komentarze (69)
We wszelkich "sztucznych skórach" używa się po prostu podkładu materiałowego z naniesionym miękkim, elastycznym tworzywem.
I to jest najtrudniejsze w tworzywach - aby nie było kruche. Dodawało się bisfenole i inne plastyfikatory, a potem badania pokazują, że to cholerstwo jest bardzo szkodliwe. Wpływa na układ hormonalny, który przecież jest wrażliwy na śladowe ilości tych związków.
Butelki dla dzieci od lat mają już "BPA free",
O tym mówi też znalezisko, zresztą ( ͡° ͜ʖ ͡°)
ciekawe jak z Audio Technica..
żółty oznacza obecność substancji ale dopuszczalną przez oficjalne rządowe normy np. normy EU,
czerwony oznacza przekroczenie norm oficjalnych lub obecność wielu szkodliwych substancji
zielony oznacza brak substancji lub zgodność z dodatkowymi standardami bezpieczeństwa i jakości jak OKOTEX100, Blue Angel i inne wytyczne zdrowotne
poza tym substancje wybitnie szkodliwe nawet w małych ilościach mogły zakwalifikować produkt do gorszej kategorii, dokładny sposób ewaluacji jest opisany w samej publikacji
@ed210: zapewne ciężko jest wykonać "zdrowy" but do uprawiania sportu czy chodzenia na co dzień i to w przeciętnej cenie ale po obserwacjach widzę, że nigdy nie miałem problemu z takimi firmami jak nike czy adidas, a jakieś tanie buty bez loga to dopiero potrafiły śmierdzieć chemikaliami.
przeleciałem całość i o ile ogolnie ma sens, to używaja norm "na kg". A ile waży pianka, nausznik? Jak sobie policzymy, to tam sa jakies mikrogramy na słuchawkę.
Kolejne co mi
@p4wl: Czy chodzi raczej o ten materiał skóropodobny? A jeśli w moich Bose już się dawno rozleciał i zostały same pianki/gąbki, czy wtedy dalej szkodzi? :D