24 lata na Allegro i taki koniec. Ochrona kupujących vs duży sprzedawca.
Mam konto na Allegro od 2001 r. Kupiłem wózek Kinderkraft, którego oparcie wygięło się gdy leżał złożony. Sprzedawca kłamie w żywe oczy, byle nie oddać kasy, a Allegro, mimo interwencji Rzecznika Konsumentów, kompletnie mnie olało. Zobaczcie jak działa "ochrona" vs duży sprzedawcatrzaskprask
Drogie @allegro_pl sprawdźcie
@Krawczykonator: I właśnie dlatego allegro nie ma problemu z podróbkami na ich platformie.
Sprzedający przekroczył 14 dni na kliknięcie w systemie jak rozpatruje reklamacje, jednak mógł ją rozpatrzyć w wiadomościach z tobą i na to pewnie zwróciło uwagę allegro ponieważ niekliknięcie tego w systemie nie jest jednoznaczne z nierozpatrzeniem reklamacji. Jeśli nie zgodziłeś się na wysłanie części zamiennych i naprawę własną i masz tego screen to myślę, że warto go tutaj uzupełnić w poście i sprawa byłaby już jasna. Pismo od rzecznika
W skrócie (TL;DR): Kupiłem wózek Kinderkraft HELSI 2. Nowy produkt wygiął się w „banan” od samego leżenia w stanie złożonym w domu
Po kilku dniach używania posypały się jakieś szwy, że wózek sam się składał. Chcieliśmy im zawieźć na magazyn jako reklamację ale powiedzieli, że tylko kurierem można wysłać. To przyjechał kurier, zabrał razem z wypełnionymi papierami opisu szkody, i czekaliśmy.Przy końcu czasu ustawowego (liczonego od czasu dotarcia do nich wózku, nie naszego zgłoszenia, co było ok. tygodniem różnicy)
Troche wozkow tez przerabialem i zeby taki banan sie zrobil to trzeba wiekszej sily. Ewentualnie inna opcja, przy skladaniu przyblokowal sie mechanizm i wtedy latwo banana zrobic.
Tak, a o co chodzi
„Podtrzymujemy nasze stanowisko w sprawie i jest ono ostateczne. (...) Jeżeli nie zgadza się Pan z decyzją sprzedawcy, może Pan skierować sprawę na drogę cywilnoprawną.”
Trudno uznać odesłanie klienta do sądu za chęć pomocy, zwłaszcza gdy sprawa dotyczy uchybienia terminom ustawowym (Art. 43d). Dlatego sprawa nie jest rozwiązana, a dokumentacja trafiła już do Miejskiego Rzecznika Konsumentów i