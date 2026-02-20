Czołowi naukowcy odchodzą z OpenAI
Skarżą się m.in. na popełnianie przez firmę tych samych błędów co Facebook, przekładanie zysków finansowych ponad rozsądek i rozwiązanie zespołu odpowiedzialnego za zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika końcowego.totem_lesnych_ludzi
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
To jest w ogóle zabawny tekst. Rozumiem, że teraz ci specjaliści pójdą do firm, gdzie zarobią mniej, ale będą naprawiać świat?
Scam Altman niech wraca tam skąd przyszedł czyli do scamów na krypto.
x.com
.
Pytanie się narzędzia o opinie to tak jakbyś miał się zapytać młotka czy komunizm jest dobry czy nie.
A to porównanie do Facebooka słabe bo dzięki tym "błędom" są jedną z najbogatszych i najbardziej dochodowych firm świata.