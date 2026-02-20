Chiny dodały ponad 50 bloków węglowych tylko w 2025 roku
Moc bloków węglowych wybudowanych w Chinach w zeszłym roku (78GW), to więcej niż Polska ma w sumie mocy w układzie energetycznym ze wszystkich źródeł.enterprize
a propos ich odnawialnych zrodel ( ͡~ ͜ʖ ͡°):
W Polsce też są takie, łącznie 6 GW mocy zainstalowanej.
Oddane do użytku w latach około 2010 - 2020.
Spełniają tzw. "unijne" normy emisji zanieczyszczeń.
Nie licząc CO2 - bo to oczywiście nie jest zanieczyszczenie.
Jak najbardziej w Polsce opłacałoby się wydobywać węgiel (w tym przede wszystkim węgiel brunatny metodą odkrywkową) i mieć tani prąd gdyby nie zamordyzm klimatyczny ETS.
Dopłaty mój prąd, czyste powietrze sporo na fotowoltaikę, dopłaty do farm na Bałtyku z NFOŚiGW, kontrakty różnicowe dla farm na Bałtyku.
Merit order faworyzujący OZE to też ukryta dopłata.
538 mln zł dopłat do magazynów energii
Polecam się nie brandzlować do ilości nowoczesnych wybudowanych bloków bez porównania tego z ilością spalonego węgla bo to nie ma sensu
Dodają ale zielonych dodaja jeszcze wiecej i przeganiaja caly swiat. Szanujcvie sie i nie bierzcioe takich bajtów
Nie nadaje się. Liczę że moderacja to usunie.
Elektrownie to nie Golf II tylko każda ma swój żywot.
W Polsce tak samo wygląda. Nikt sam z siebie elektrowni nie wyłącza.
Baaa obecnie wiele z nich zastępuje się gazowymi co powoduje dywersyfikację.
W tym czasie oze bije tam rekordy, wy konfederuskie przyglupy xD
Zakop za propagandę i urojenia prawicowe
