Jakiś czas temu pokazywaliśmy Wam nasz debiut na Steam, a dziś wracamy z nowym tytułem o nazwie KittyRush. To dynamiczna zręcznościówka, w której wyciągacie futrzaki z opuszczonych piwnic. Tym razem występujemy w roli wydawcy, a za samą grę odpowiada ekipa 3 utalentowanych dziewczyn.
Sprawdźcie sami! Link do Steam (można dodawać do Wishlisty, to bardzo pomaga!):
https://store.steampowered.com/app/3773850/Kitty_Rush/?utm_source=wypok
A żeby nie było nudno, po weekendzie wylosuję spośród wykopujących klucze do gry, pula zależy od ilości wykopów - 1 kluczyk za każde 27 wykopów, zapraszam do zabawy ;)
#rozdajo #steam #gry #chwalesie #koty #gamedev
