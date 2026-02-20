Jakiś czas temu pokazywaliśmy Wam nasz debiut na Steam, a dziś wracamy z nowym tytułem o nazwie KittyRush. To dynamiczna zręcznościówka, w której wyciągacie futrzaki z opuszczonych piwnic. Tym razem występujemy w roli wydawcy, a za samą grę odpowiada ekipa 3 utalentowanych dziewczyn. Sprawdźcie sami