Sąd odracza wyrok w głośnej sprawie wypadku pod Barczewem.
Sąd Okręgowy w Olsztynie odroczył do 5 marca 2026 r. ogłoszenie wyroku w sprawie Pawła K., łódzkiego adwokata od trumieScybulko
Komentarze (19)
Czegoś tu nie rozumiem, jakiego nieumyślnego? Skoro łamiesz przepisy to się godzisz z konsekwencjami tego działania i skoro tam była podwójna ciągła to znaczy że ktoś kto ją tam
za 2 tygodnie się okaże że w sumie to on nie wiedzioł że nie można prowadzić po ćpaniu i przekraczać podwójnej ciągłej więc niewinny