Widzę że większość nie rozumie o co chodzi, bredzą coś o jakimś czarnym rynku i że jakoś to będzie. Albo po prostu myślą że cyfrowe pieniądze to jakiś nowy blik i że to nic wielkiego. Otóż nie, to zmienia wszystko, to zmienia nas w niewolników w cyfrowym obozie koncentracyjnym, czekającym na przemianę w kompost.

Problemem starej komuny był brak ludzi i środków żeby wszystkich śledzić i wszystkiego pilnować. Mając pełną cyfryzację i miliony Pokaż całość