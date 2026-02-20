Pieniądz, ale tylko na żywność. Programowalny CBDC już działa
Pieniądze do wydania tylko w określonych miejscach lub ograniczonym czasie na tym może polegać tzw. programowalność cyfrowej waluty.29Promises
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 76
- Odpowiedz
Pieniądze do wydania tylko w określonych miejscach lub ograniczonym czasie na tym może polegać tzw. programowalność cyfrowej waluty.29Promises
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (76)
najlepsze
A potem tylko na specyficzny rodzaj żywności.
A potem tylko na specyficzny rodzaj np. paliwa.
Kartki wracają.
Ale tak, jak w przypadku kartek istniał czarny rynek, tak i tu będzie istniał czarny rynek.
Czarny rynek powstaje zawsze, gdy coś jest "zakazane".
@NocnyFuriat: Musiałbyś zadbać o to by ludzie nie potrafili pisać ani czytać... ani liczyć (o cholera to ostatnie już się ziściło xD)
@Restrukturyzacja: na szczęście nasza Trenerka to prawicowy trans. (｡◕‿‿◕｡) #prawicowytrans
No może tym, że można taki bon deaktywować w dowolnej chwili.
Problemem starej komuny był brak ludzi i środków żeby wszystkich śledzić i wszystkiego pilnować. Mając pełną cyfryzację i miliony