9 lat walki, 30 pękniętych okien, ponad 700 maili. Jakość "Premium" Oknoplast.
Stałem się wrakiem człowieka. Nie mam już sił. Chcę tylko jednego - uwolnić się od tych okien. Proszę o pomoc w nagłośnieniu. Marcin. Zielonka. Cichy przeglądacz wykop.pl od zawsze.marco_1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 125
- Odpowiedz
Komentarze (125)
najlepsze
@Kanusz_Morwin_Jikke: Pewnie stoi nad jakąś kopalnią i się obsuwa ( ͡º ͜ʖ͡º)
@Narun: Budynek mu sie przez te okna zawali. Bo nie podtrzymaly budynku. Obstawiam, ze te okna są obecnie kluczowym elementem konstrukcyjnym jego rudery, a ze nie zostaly do tego celu stworzone, to pękają :)
A serio, to sprawa smierdzi na kilometer. Zakop.
Zakop
XD
@marco_1212: Strata czasu i nerwów ok ale bez przesady - zniszczone marzenia? Świat się od tego nie zawalił. Nie przesadzaj.
@marco_1212: Ale nie straciłeś domu ani rodziny.
Co prawda nie mam z tą branżą do czynienia już ze 20+ lat, ale pamiętam, że jednym z najczęstszych błędów niedouczonych sprzedawców okien było niedopasowanie systemów do wagi szkła. Każdy system przewidziany jest pod pewne obciążenia i kiedy się z tym