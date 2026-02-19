Dacia wydaje 25% budżetu na regulacje UE. Szefowa marki ma tego dość
Dacia mówi wprost: europejska motoryzacja zaczyna tonąć w przepisach. A rachunek za tę biurokrację płacą klienci. Szefowfrancuskie
- 120
Komentarze (120)
Nawet doszło do sytuacji kiedy niemieccy zleceniodawcy nie byli w stanie spełnić tych norm i musieli oszukiwać na testach emisji. Sprawa była tak
xDDD ja p------e kto to plusuje
Aby zatrzymać to s----------e potrzeba jest reforma UE: Wybory do Komisji Europejskiej powinny być bezpośrednie.
No to dzisiaj zarobiłem kilka euro w obronie unii czyli chlewu obranego gównem.
https://www.bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne/przecietne-wynagrodzenie-pol
Zestaw z obecnymi wynagrodzeniami i porównaj ponownie cenę.
Z moja wyplata, jak kupowalem 11 lat temu swojego lumpa ktorym jezdze do tej pory (ukochana wykopkowa uzywana klasa premium beemwu boze) to w jego cenie moglem miec nowa dacie albo fiata tipo
Dzisiaj, mimo ze zarabiam wiecej, i tak samo starego lumpa moge kupic szybciej (ktory bedzie mial tyle samo lat co tamten wtedy) to w tej cenie nawet nir kupie polowy dacii
Europejska motoryzacja to rak i niech zdycha