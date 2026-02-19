Żeby to tam tylko motoryzacja. W EU wszystkie branże są przyduszone przepisami. Urzędnicy są, bo nas na nich stać. A jak już są to dumają, co by to zrobić. I z tego bycia wymyślają nowe przepisy - komu i po co, nie wiadomo. Deregulacja i zmniejszenie etatów urzędniczych - tego nam potrzeba