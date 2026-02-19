Ktoś zdziwiiony, że problem wyeskalował?



Ludzie mają dość buców, co jezdza i parkują, jak im się podoba, a jeszcze zgłaszających nazywają konfidentami i społeczniakami. Chodniki rozpieprzone, trawniki rozjeżdżone, parkują jak się podoba, jezdzą po chodnikach, a jak ktoś zwróci uwage to od razu agresor i wielu z łapami albo wyzwiskami.



Miasto (jakiekolwiek), policja i straż miejska mają to generalnie w dupie, a problem tylko się poszerza. Mentalność chłopów pańszczyźnianych w narodzie mocna, Pokaż całość