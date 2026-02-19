Wygląda na to, że jakiś wariat potrącił Konfiturę
Tymczasem dziennikarzyna z "Miejskiego Reportera" martwi się o wybitą szybą w aucie wariata.MoszeRotszyld
Komentarze (208)
Trudno mówić o „uniemożliwieniu przejazdu”, skoro samochód w tej sytuacji nie ma prawa poruszać się po drodze dla rowerów
@Cactushead: Od dwóch lat prowokuje do jeżdżenia po chodniku! Gdyby nie on, to nikt by nawet nie pomyślał, żeby tak jeździć!
Celowe blokowanie przejazdu w miejscu w którym pojazd nie powinien się znajować. To zdanie absolutnie klasyfikuje autora jako idiotę który powinien najwyżej pisać instrukcję obsługi toalety
Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Chodnik jest obok.
Tak samo winny jest kierowca tego samochodu, jak i pieszy, który tam stoi, a i tak największą winę ponosi samochód blokujący pas jezdni.
Według niej ten pieszy plebs nie powinien mieć w ogóle prawa ruchu po chodniku bez wystosowania wniosku do straży miejskiej.
Ludzie mają dość buców, co jezdza i parkują, jak im się podoba, a jeszcze zgłaszających nazywają konfidentami i społeczniakami. Chodniki rozpieprzone, trawniki rozjeżdżone, parkują jak się podoba, jezdzą po chodnikach, a jak ktoś zwróci uwage to od razu agresor i wielu z łapami albo wyzwiskami.
Miasto (jakiekolwiek), policja i straż miejska mają to generalnie w dupie, a problem tylko się poszerza. Mentalność chłopów pańszczyźnianych w narodzie mocna,
@Dorodny_Wieprz: A może ludzie jednak mają dość jezdzenia samochodami po chodnikach i parkowania doislownie wszędzie? Czyli jak ktoś zgodnie z prawem porusza się po DDR albo chodniku, ale blokuje przejazd pojazdu to jest prowokatorem i mozna w niego wjechac? Weź się czlowieku zastanów.
@editores: Ja tu widzę, że samochodopojeby nie potrafią zaparkować zgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym, zawłaszczając teren, który absolutnie nie był dla nich przeznaczony. Zacumować na chodniku muszę, bo się uduszę! Właśnie przez taką patologię, sukcesywnie przesuwającą front parkowania w głąb chodnika, teraz wszędzie trzeba stawiać słupki.
pseudodziennikarstwo
@Orlenc: wzorowe dziennikarstwo
wg tego samego arykulu, dziadzio postanowil potracic pieszego ktory nawet nie znajdowal sie na jezdni... :D
@Zbieraczchru: bo tak było
Z uwagi na to ze sie dogadali i sprawe uznaja za zakonczona to nagrania z tego co tam sie działo, nie opublikuja.
Brzmi wiarygodnie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://youtube.com/shorts/Xh1mzr2bRTk?si=LbK8-JvHYmM9d_lO
@Orlenc: nie bedzie bo nie pasuje do konfiturowej narracji
Oświadczenie:
https://www.youtube.com/shorts/Xh1mzr2bRTk
Dzisiejszy film: