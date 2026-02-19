Dlaczego butelkomaty nie działają? Klienci tracą kaucję, automaty odrzucają bute
Miało być łatwo. Oddajesz butelki, odbierasz kaucję i idziesz na zakupy. W praktyce coraz częściej wygląda to inaczej. SZxr9
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 71
- Odpowiedz
Miało być łatwo. Oddajesz butelki, odbierasz kaucję i idziesz na zakupy. W praktyce coraz częściej wygląda to inaczej. SZxr9
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (71)
najlepsze
Zrobiliśmy z Polaków 38 mln śmieciarzy. Ten system kaucyjny miał sens 20-30 lat
Przecież jak nie działa automat to możesz oddać pracownikowi…
@Rad-X: Dopuściła złodziei i oszustów do obsługi systemu kaucyjnego.
Może mnie pozywać,
w 1999 uzyskała tytuł zawodowy licencjata w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, a w 2001 magisterium na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, kształciła się również w zakresie analizy finansowej i controllingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (ukończyła te studia w 2005)[1]. Pracowała jako dziennikarka lokalnej rozgłośni radiowej oraz dyrektor oddziału jednego z banków w Gnieźnie[2]. Później związana z sektorem prywatnym, została dyrektorem generalnym w spółce prawa handlowego
Rząd Fachowców,
To jest k---a absurd. Kupujesz coś w małym sklepiku, który nie ma obowiązku odbierać butelek bo jest mały. Potem chcesz oddać butelkę i się okazuje że nie ma gdzie, bo automaty akurat takiej nie łykają. I c--j. Można sobie taką
@HabaHabaZutZut: nie w dvpę tylko w kieszeń. Pana operatora butelkomatów.
On zawsze zarabia, Ty zawsze płacisz.
Komentarz usunięty przez autora