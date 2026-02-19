19 lutego 1473. Tego dnia urodził się Mikołaj Kopernik, człowiek, który „zatrzymał” Słońce i poruszył Ziemię
19 lutego 1473 roku w Toruniu przyszedł na świat człowiek, który na zawsze odmienił historię nauki. Mowa oczywiście o Mikołaj Kopernik, twórcy teorii heliocentrycznej. Dziś mija 552 lata od jego narodzin. W czasach Kopernika dominował pogląd, że to Ziemia znajduje się w centrum Wszechświata, a Słońpixel-nerd
urodziła się
@tenziom: odwrotnie ziomeczku, dziś zostałby zaszczekany przez szurów
Wybitny człowiek zasłużony niczym Testoviron