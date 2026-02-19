SG kupiła samoloty za 120 mln zł. Prawie nie latają i już wymagają serwisu
Nowe, kupione za 120 mln zł, samoloty SG stoją głównie w hangarze. W pierwszy lot ruszyły, dopiero gdy sprawą zainteresowało się RadioZET. Na regularne patrolowanie granic, mimo szumnych zapowiedzi, na razie nie ma szans. Formacja zamawia też drogie części do fabrycznie nowych maszyn. Bez przetargu.Ghedraz
"Nie latały ani razu. Z tego, co wiem, były kłopoty z rejestracją"
No to w końcu jak? Rozumiem, że RadioZET.pl zajmuje się rejestracją statków powietrznych w Polsce zamiast ULC? xDDD
@ZjazdDoBazy: wyjścia są dwa, oba wymagają pożegnania "elity" politycznej z wybieranych na zmianę PO i PiS
1. Wersja trudna - zaprowadzić standardy, rzetelne konkursy i zatrudniać najlepszych. Trudne we wdrożeniu i trudne w nadzorze.
2. Wersja prostsza i widoczna od razu - ukrócić bizancjum finansów publicznych, zahamować zadłużanie kraju i ograniczyć ilość
To jak Honker, kto starszy ten wie a kto nie niech poczyta. Kupili złom. Czy te samoloty są złe (złom) czy brak pilotów tego nie wiem, nie czytałem art. ale Ukraina pokazuje czym się skanuje teren i
I doszlo do tego ze bylo wiecej samolotow niz pilotow
Samoloty mają dużo bardziej strict zasady utrzymania, łożysko silnika / śmigła wysycha nawet jeżeli się nie porusza (w zasadzie to nawet bardziej jak
3 125 lat minister musiałby pracować na minimalnej, żeby zebrać 120 milionów. A odpowiedzialni nawet nie bekną. Pokrzyczymy w Internecie a państwo z dykty zamoknie szczochami. ¯\(ツ)/¯