Zdroworozsądkowo, chyba nikt nie zmusza korzystać z OLX?

Czytając co chwilę na wykopie gorzkie żale jak to kolejny kupujący okradł następnego sprzedającego trzeba być niepoprawnym ryzykantem i masochistą by tam dalej sprzedawać.

Zwłaszcza na odległość z wysyłką.



Alternatywnie realna skala problemu jest tak mała że dalej są chętni na taka sprzedaż.