OLX zmienia regulamin. Od 13 marca kupujący zyska aż 48 godzin na zgłoszenie problemu. Sprzedawcy elektroniki przerażeni: to raj dla oszustów i darmowa wypożyczalnia sprzętu na weekend.
@adam-poribski: a co to zmienia w kwestii olx jako raju dla oszustow?
Przeciez tam nie ma zadnej ochrony sprzedajacego, wydluzenie do 2 dni czasu na zgloszenie, niczego w tej kwestii nie zmienia.
@PurpleHaze Raz w życiu skorzystałem z OLX, wkrętak z nasadkami użyty kilka raz, później leżał 4 miesiące nieużywany, sprawny. Kupiłem inny bo przeszedłem na wszystkie narzędzia od innego producenta z innym systemem baterii.
Warty używany z 150 złotych, mówię a niech będzie za 40 złotych - komuś się przyda i jeszcze
Kupowalem mase rzeczy na OLX, sprzedawalem sporo i nie mialem problemów, ale osobiscie bym unikal po prostu droższych rzeczy.
To dobre miejsce, zeby kupic sobie jakieś ogórki wysylkowo czy ubranie dla dziecka a nie laptopa albo konsole.
No i
Szanuj swoj czas, bo to najcenniejsza walutą jaką posiadasz
A nie zesrajcie się. OLX to nie jest miejsce dla zawodowych sprzedawców.
Czytając co chwilę na wykopie gorzkie żale jak to kolejny kupujący okradł następnego sprzedającego trzeba być niepoprawnym ryzykantem i masochistą by tam dalej sprzedawać.
Zwłaszcza na odległość z wysyłką.
Alternatywnie realna skala problemu jest tak mała że dalej są chętni na taka sprzedaż.
@konradpra: kocham takich ludzi jak ty
Jakakolwiek dyskusja o jakimkolwiek podniesieniu poziomu usług/życia/godności ludzkiej jest z góry odrzucana bo przecież "nikt nikogo nie zmusza" albo jeszcze ten drugi, bardziej skretyniały argument "to prywatna firma i mogą robić co chcą! chcesz mieć lepsze [tu wstaw dowolny produkt, np. samochód] to sam [tu wpisz np. założ fabrykę samochodów]"
Jesteś NPCem XD
Może zacznij jeszcze petycję?
Jedyne co działa na takie firmy to głosowanie nogami by ich zyski spadły.
A tak to sobie możesz tam pojęczeć i pisać o godności czy podniesieniu poziomu...ᶘᵒᴥᵒᶅ