"Od ziarna do chleba" (1978) - cały film
Film przedstawia proces produkcji pieczywa od zebrania plonów, sortowania ziarna, jego transportu, przemiału, wyrobu mąki, wypieku i dostarczenia gotowych produktów do sklepów. Pokazuje zautomatyzowane urządzenia i nowoczesną technologię produkcji.severh
- #
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Komentarze (20)
najlepsze
A taki ciepły chlebek z masłem i solą... ( ͡º ͜ʖ͡º)
@severh: Był wykop na ten temat: https://wykop.pl/link/7641451/owoce-i-warzywa-sa-mniej-odzywcze-niz-kiedys
Owoce i warzywa są mniej odżywcze niż kiedyś