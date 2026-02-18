Polacy wyrzucają pieniądze do śmieci, czyli jak działa system kaucyjny.
YouTuber zrobił sobie luźny spacer po śmietnikach na osiedlu, w dwie godziny zarobił 67 złotych zbierając butelki kaucyjne, które ludzie wyrzucili do śmieci. Gdyby tak rzeczywiście poprzeglądać dogłębnie osiedlowe śmietniki, to w parę godzin można uzbierać ładną sumkę.Drom
Komentarze (82)
Będziesz miał miniaturki ze środka filmu :)
@camelinthejungle: Nikt nie wie jak ten system działa, tzn. nie działa.
@camelinthejungle: Osoby starsze rzadko kupują butelkowane płyny bo nawet nie są w stanie wnosić zgrzewek. Gotują kranówe w czajniku i piją herbatki, ewentualnie soczki. Myślisz że dla starszych dostarczenie pustych butelek do dyskontu jest trudne? Moja babcia była w stanie przejść kilka kilometrów dalej, do innego marketu, gdzie śmietana była o 40gr
@od-bana-do-bana: bo może, a owce sie nie buntują. Co więcej, jak dorzucą nam 2 nowe kolory do sortowania i kolejną podwyżkę to też skończy się na wyrazach oburzenia na twiterze.
ciekawe kiedy wejdą suplementy diety aka herbapol( ͡° ͜ʖ ͡°)