316 079 zł w miesiąc dla lekarza? To normalne
Dyrektor szpitala, który w ubiegłym roku płacił lekarzowi miesięczne wynagrodzenie w wysokości 316 079 zł, stwierdził, że... to normalne. Oferowane stawki są rynkowymi standardami stwierdził.wykopowicz19870808
Tak że tego, no... Jest od dawna najazd "artykułów" o lekarzach, psach, i jak to w Polsce pracy nie ma ¯\(ツ)/¯
Ale nawet w takiej sytuacji to albo znajomości albo wyjątkowa jakaś procedura. Nawet kardiochirurdzy tyle nie zarabiają.
@kukold: lekarzy jest za mało, bo były za małe limity przez lata, a nie bo za mało osób wybierało kierunki lekarskie.