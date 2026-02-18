Mieszkańcy Bonina obawiają się ataku amstaffa. Sprawą zajmuje się policja
Policja NIE ROBI nic, Policja twierdzi że było to ugryzienie w łydkę Podczas gdy pogryziona kobieta zagrożona była amputacją kończyny, aktualne walczy z martwicą związaną z rozszarpaniem kończyny. Screen w komentarzu.Pan_Slon
Bydlę do uśpienia. Właściciel do kryminału.