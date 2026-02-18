Sprawdzamy zarobki. Lekarz ortopeda : zarabiam ponad 100 tys. zł miesięcznie
Od umów w okolicach minimalnej krajowej po kontrakty liczone w setkach tysięcy rozstrzał wynagrodzeń lekarzy jest w Polsce ogromny. Patrzymy na oficjalne dane, rozmawiamy z medykami i administracją szpitali, przyglądamy się systemowi finansowania NFZ, który wyraźnie faworyzuje niektórych specjalissub_zero_1
OE/wiele etatów dla programisty to zło? A dla lekarzy i kolesi partyjnych(zasiadajacych w wielu radach nadzorczych) to metafizyka? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@kill15you: Czlowieku, jacys elektrycy i hydraulicy pracujacy dla spolek miasta za 4500 zl miesiecznie maja klauzule o zakazie konkurencji, zeby byli wypoczeci, nie robil bledow i nie dorabiali na boku klientow,
A lekarze? Za wizyte prywatna załatwiają miejsce w publicznym szpitalu i nikt nie widzi konfliktu interesow.
Potem biora sobie po 5 etatów i wbijają godzin więcej niż jest w miesiacu. A co sie
Jedziemy (przykład Ortopedy)
Niemcy: Łączna liczba specjalistów: W 2024 roku w Niemczech było zarejestrowanych 16 335 lekarzy z tytułem specjalisty w zakresie ortopedii i chirurgii urazowej.
Ortopeda
To jest ten sam poziom źródła.
To wcale nie oznacza, że jest za mało specjalistów. Gość dostaje % od zabiegów + prywatna praktyka i tyle zarobi spokojnie. Za niego można zatrudnić 7 którzy zrobią tyle samo, a na każdego trzeba będzie wydać minimum kilkanaście tysięcy.
Dla pacjenta jest kompletnie bez znaczenia czy 1 lekarz zrobi 100 zabiegów
https://www.praktischarzt.de/arzt/tv-aerzte-tarifvertraege/