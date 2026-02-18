Policja zatrzymała prawo jazdy, gdy mężczyzna poszedł do samochodu
W mediach społecznościowych opublikowano fragment interwencji polskich funkcjonariuszy wobec mężczyzny. Nagranie to wzbudziło sporo kontrowersji, bo policja zabrała mężczyźnie prawo jazdy za samo podejście do samochodu. Nie był odpalony i nawet nie wskazywał na to, że ktoś nim jeździł.deZZed
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 132
- Odpowiedz
Komentarze (132)
najlepsze
Z drugiej strony trochę rozumiem policjantów. Prości ludzie którzy poszli do policji bo albo do niczego innego się nie nadawali albo chcieli odrobinę władzy i do głowy im nie przyszło że można podejść do samochodu w innym celu niż żeby nim gdzieś pojechać. Niestety nikt nie bada poziomu inteligencji i zdrowego
@pasta_alla_carbonara: Przecież tu jest więcej pytań niż odpowiedzi, bezkrytycznie zakładasz, że miał jeździć tym autem z filmu. Nie pierwszy raz wykop daje wyrok, na podstawie specjalnie przygotowanego fragmentu.
@Last_Viking: czyli jak ja teraz zadzwonię na policję, że jechałeś nawalony i w momencie kiedy policja podjedzie Ty wyjdziesz z domu do samochodu po coś będziesz po piwie to znaczy, że prowadziłeś pijany i w zupełności wystarczy do zabrania PJ?
Bo żeby stwierdzić, że ktoś prowadzi auto pod wpływem, nie wystarczy widzieć że pił a-----l, trzeba zbadać alkomatem.
@mocten: Wszystko jest udowodnione, a Ty się czepiasz dla zasady. Są nagrania, jest badanie, że a-----l schodzi, więc musiał być pity wcześniej i dla każdego normalnego człowieka sprawa jest jasna.
Ty natomiast wybierasz ścieżkę pajacowania i szukasz fikołków. Po co?
1.5 promila to nie w kij dmuchał. Chcielibyście żeby wam dziecko czy dziewczynę śmiertelnie potrącił?
Jeździł n------y jak szpak, a ludzie go jeszcze bronią.
Policjanci zatrzymali gościa który jest podejrzany o prowadzenie pojazdu pod wypływem %. Ustalili, że był na stacji paliw niedługo przed badaniem alkomatem. Badanie wykazało że jest pod wypływem i tendencja jest spadkowa. Sprawę będzie oceniał biegły. Gość opublikował jeszcze dwa filmy, gdzie próbuje coś ugrać, że nie ma dowodów na to że prowadził. Ciekawe czy będą dalsze informacje w tej sprawie.