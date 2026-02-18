Czyli przyjechał gość autem na stację, obsługa wyczuła od niego a-----l i zadzwoniła na 112. Zdążył odjechać, więc pojechali na chatę i wyszło, że ma 1,6 promila i mu spada (czyli nie pił przed chwilą). Zrobili zgodnie z przepisami retrospekcję i biegły oceni jakie było stężenie w momencie przyjazdu na stację. Do tego zabezpieczono monitoring i przesłuchano świadka i nie ma wątpliwości, że to on kierował.