Zniekształcone fakty w "Ołowianych dzieciach". Wnuk profesor nie kryje oburzenia
Polski serial "Ołowiane dzieci" nie wszystkim się spodobał. W sieci wybrzmiał głos niezadowolenia ze strony Stanisława Torbusa, czyli wnuka prof. Bożeny Hager-Małeckiej. Dziedzictwo działań jej babci zostało w serialu wypaczone. "Bardzo bolesne było dla mnie oglądanie tego serialu."Emerald84
Komentarze (68)
Z drugiej strony
Albo się robi fikcję, artystyczną twórczość, puszcza wodze fantazji itd., albo przedstawia faktyczną historię.
Taki frankenstein po środku to tylko skok na kasę - tak, żeby zrobić to po swojemu, mieć w dupie fakty i dodać parę wybuchów, ale też żeby móc się wypromować jako poważne dzieło, wiarygodne i oparte na faktach, bez łatki, że kolejna historyjka wyssana z palca.
@Eillis: bo prawda jak d--a każdy ma swoją
@Eillis: najgorsze jak na początku/końcu jest napis "oparte na faktach" i potem rozmawiasz z kimś, kto widział tylko film a nie zna prawdziwej historii...