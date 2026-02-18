Państwo Polskie chciało ZNISZCZYĆ FAKRO
Miliarder Ryszard Florek po raz pierwszy o niszczeniu FIRMY ! Chcieli 10%biznes-misja
Komentarze (37)
a fakty są takie, że
1. przez to okno pomieszczenie się okrutnie nagrzewa - znacznie bardziej niż przez okna pionowe
2. zamontowana roleta od wewnątrz jest droższa niż na zwykłe okno
3. roleta zewnętrzna jest droga - w czasie gdy rozważałem montaż była ponad 2x droższa od
Problem z biurokracją jest nie tylko w Polsce, ale całej Europie. Możemy narzekać co robi USA, ale prawda jest taka, że coraz więcej ludzi wybiera się
@Anomalocaracid: Może mieć interes w zaciemnianiu sytuacji i tak powie każda kanalia urzędnicza czy prawnicza, żeby zrzucić odpowiedzialność na niego i odwrócić od swojego środowiska. Ale zbyt dużo było takich przypadków.
Często idzie samowolka jednego urzędnika lub jakiegoś układu lokalnego (w tym czy innym urzędzie). Ale były też całe układy czy grupy przestępcze ponad urzędami. Np. zieloni z WSI stworzyli maszynkę, że trzymając haki na urzędników...
@MiKeyCo: obawiam się, że 1) masz rację 2) nie masz racji, że to tylko u nas.
Niestety jak czytać między wierszami, to wielu miejscach na styku władza-pieniądze tworzą się dziwne układy. Daleko nie trzeba szukać: Epstein...
Według mnie to typowy biznesmen lat 80 i Januszex mentalny, ale mogę sie mylić.
Chodzić może o prywatyzację wpływów. Urzędnik cieszy się z wpływów oficjalnych do urzędu, ale bardziej z wpływów prywatnych. Urząd straci wpływy, ale właściwym kanałem pójdzie strumień w inną stronę.
Oczywiście, że ten przedsiębiorca pomija niewygodne dla niego fakty jak próbował zrobić państow w jajo.
Przecież fakro nie pierwszy raz jest na wykopie, ludzie mają pamięc złotej rybki i lecą na sensacji plucia na państwo xD
https://limanowa.in/aktualnosci/prezydent-odpowiada-na-zarzuty-prezesa-fakro/76690
https://wykop.pl/link/7700751/polski-gigant-otworzy-fabryke-w-usa-w-polsce-nie-uzyskal-zgody/komentarz/130820053/wy-sie-lepiej-zastanowcie-dwa-razy-zanim-znowu-bedziecie-bronic-milionerow-fakro-ma-duza-nieslawe-w-miescie-traktowali-ludzi-jak-gunwo-a-prezes-bardzo
Fakro ma duza nieslawe w miescie. Traktowali ludzi jak gunwo, a prezes bardzo dba by opowiadac o sobie jako o przykladzie od pucybuta do milionera.
Zapomina tylko, ze z poprzednim prezydentem i kolegami z branzy blokowali budowe ekspresowki do