Państwowa służba zdrowia powinna zarządzać kadrą tak jak Państwowa Straż Pożarna czy inne państwowe służby.



Jak w remizie brakuje strażaków, to nie podkupuje ich z innych remiz oferując wyższą stawkę, tylko po prostu jakiś komendant wyższego szczebla decyduje o tym czy któremuś zaoferować przenosiny. I nie na opcji zachęcenia go wyższymi stawkami (ewentualnie awansem na wyższe stanowisko), bo pensje są ustalane centralnie.



Wyobraźmy sobie jak absurdalnie nierozsądne by to było gdyby w Pokaż całość