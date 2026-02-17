Lekarz w publicznym szpitalu zarobił 316 tys. zł w miesiąc. Dyrektor: "Płacę tyle, ile wycenia rynek"
tyle, ile wycenia rynek". Zarobki najlepiej opłacanych lekarzy na Mazowszu wyniosły 100, 200, a nawet 316 tys. zł miesięcznie za pracę w publicznych szpitalach. Informacje o wysokości wynagrodzeń wywołują zaskoczenie mieszkańców takich miast jak Ostrołęka czy Ciechanów, gdzie pracuje elita medyków.KapitanTorpedal
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 60
- Odpowiedz
Komentarze (60)
najlepsze
- regulowane przez państwo limity na studiach
- regulowany przez państwo egzamin lekarski
- regulowane przez już pracujących lekarzy limity na specjalizację
- regulowane przez państwo zasady "importu" lekarzy z innych krajów
Skoro teraz placi 316k TO CZY WYSTAWIL OFERTE RYNKOWA NA 200K?
@Morf: Jak przypomnę tylko, że to państwo to także lekarze, którzy w 99% byli ministrami zdrowia.
Bardziej - place tyle ile moi znajomi chca dostac :D
No chyba ze wystawil ogloszenie ze przyjmnie za 200k/mc i nikt sie nie zglosil. Jesli nikt sie nie zglosil za 200k to wszystko wyjasnia.
i w tym problewm z instytucjami panstowywmi, politycy nie potrafia nimi zarzadzac za to nie widza problemu w zalatwianiu wszystkiego dodatkowym hajsem, bo znow - przeciez to nie ich hajs
są szpitale, gdzie tylko lekarze przechwytują 80-90% budżetu, a gdzie tu jeszcze zatrudnienie innego personelu
jak rząd nie wprowadzi ustaw kominowych dla lekarzy i zakazów pracowania w kilku miejscach (często jednocześnie) to nigdy w systemie ochrony zdrowia dobrze nie będzie, bo presja zarobkowa przez lata była gigantyczna, a obecnie lekarze w
jednak gdy lekarz zarabia (wystawia fakturę) po 200000-300000zł miesięcznie, a pielęgniarka zarabia max 100000zł ROCZNIE, a salowa max 60000zł ROCZNIE to mówili o jakiejś j-----j patologii z zarobkami u lekarzy
Schował gdzieś ofertę, powiedział, że nikt sie nie zgłosił i kolega dostał 320K za robotę wartą 20K...
PATOLOGIA i ZŁODZIEJSTWO
@dr_Batman już nie musisz tego pisać w tym wątku bo napisałem co trzeba
@lubiecie:
ta ta... a smoki w tej bajce byly? NIE MA LUDZIE NIEZASTAPIONYCH, jest tylko SYSTEM, który nie szkoli kolejnych specjalistów, bo BLOKUJA TO OBECNI wypisujac takie bzdury jak ty...
@Notes: Problem polega na tym, że nie wiemy za co tyle konkretnie dostaje. Ty wiesz?
Leczenie pacjenta to system naczyń połączonych:
bez właściwej diety najlepszy
Jak w remizie brakuje strażaków, to nie podkupuje ich z innych remiz oferując wyższą stawkę, tylko po prostu jakiś komendant wyższego szczebla decyduje o tym czy któremuś zaoferować przenosiny. I nie na opcji zachęcenia go wyższymi stawkami (ewentualnie awansem na wyższe stanowisko), bo pensje są ustalane centralnie.
Wyobraźmy sobie jak absurdalnie nierozsądne by to było gdyby w
@KEjAf: i cie przeniosa do zakopanego i hehe spróbuj mieszkanie tam sobie kupic