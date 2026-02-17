Europa się budzi? Oby.
Ku-wa, cały ten pomysł to sen wariata. 70 Euro za uprawnienie - za nic, to i tak skandal.
Znając UE, to tylko gra pod publiczkę, pokazująca, że cenami spekulacji można dowolnie sterować.
Do zaorania, cały ten złodziejski system.
Mojsze... Pewni poważni ludzie zainwestowali w ten system. Jak zarobią to będzie można go zamknąć... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Przecież gdyby stawka za certyfikaty była ustalana odgórnie to widząc że są one za drogie i dławią
Okazało się że zamiast obniżać koszty energii uczynił EU niekonkurencyjnym wzgledem innych części świata gdzie nie wprowadzono takiego wynalazek.
Za covida też tak było. Covid istniał dopóki putin nie zaatakował.
@Hodofca: drobna poprawka
pieprzony rak telewizyjny i dziennikarze straszyli non stop ludzi śmiercią
gdy wybuchła wojna na ukrainie nagle k---a nic, zero straszenia bo się już słabo klikało i