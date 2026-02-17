Afera kiełbasiana. UOKiK bada sprawę wędliniarskiej influencerki
Weronika Boroń, właścicielka firmy Wędliny z Jedliny, zarzuciła youtuberowi Książulowi, że influencer publicznie oczernia jej wyroby w celu uzyskania korzyści finansowych. Do sprawy odniósł się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Teraz UOKiK sprawdza biznes Boroń.Riolet
Komentarze (51)
najlepsze
Chyba firmę trzeba będzie zamykać. Najpierw go pomówiła, później została wezwana do sprostowania to nagrała film który nie jest sprostowaniem tylko płakała że ma dopiero 19 lat, teraz to. Wygląda na to, że ta Julka trenowana przez tatuśka biznesmena słowa prawdy
@chlopiec_kucyk: tu jest taka kumulacja przywilejów, że nawet pstryczka w nos nie będzie
@czejen100: Jedlenieva xD
@radzioso532: xD
@spyypl: za brak "papierka" anglicy mogą cofnać całego tira wędlin pomimo posiadanych zezwoleń, i nie nic nie zrobisz w momencie jak towar wraca to możesz go sobie zutylizować.
XDDDD
Czuli średnie firmy mają między 11 a 14 sklepów
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto za młodu nie odwalił czegoś głupiego. Ona to zrobiła w wersji hard - przed szeroką publicznością.
Wielu z nas było młodym (lub nadal jest) i coś głupiego odwaliliśmy. Tylko że co najwyżej świadkami tego była
@Endrula83: i sprzedaje kiełbę przez net, klei się nawet
Dotarło do ciebie, Książulo? Masz tydzień, żeby wyroby konkurencji były tańsze, a jak nie to zobaczysz.
książulo dawno powinien zamówić jej wędliny znowu i jej ojca i zrobić porównanie, potem wysłać próbki do badań - jak wyjdzie to samo w badaniach - kręcić aferę jakiej świat nie widział
i te wieczne udawanie że ona 24/7 stoi i je robi rękoma własnymi xddd