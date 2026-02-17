Były rzecznik policji: Sebastian M. powinien usłyszeć zarzut zabójstwa
Były policjant i rzecznik komendanta głównego Dariusz Nowak uważa, że prokuratura po raz pierwszy w historii Polski mogła postawić kierowcy zarzut zabójstwa, ale tego nie zrobiła. Wyjaśnia, że choć oskarżony mógł nie chcieć zabić, to jadąc z prędkością 315 km/h musiał godzić się z ryzykiem zabicia.krkfilm
Komentarze (15)
najlepsze
Wiec kolejne nabijanie wyswietlen na podstawie znanej sprawy.
Pan były rzecznik chce zaistnieć.
Można poszukać jakie pierdy wypierdywał jak był czynnym rzecznikiem. Poziom rzecznika Kieleckich Wodociągów.
@Dorodny_Wieprz: Pomijając twoje wynurzenia o podstawach prawnych albo ich braku - to nie amerykański film i nie byłoby żadnego "uniewinnienia" tylko skazanie za przestępstwo zagrożone niższą karą. No chyba że Majtczak faktycznie przekona sąd, że "nie
@amath: Praktycznie wszystkich, których powinni dopełnić oprócz majtaczenia.
I zaden malutki sebus nie przekona mnie ze 330 jest bezpieczne. Zdarzylo mi sie frunac, i po pierwsze tylko tor/Niemcy. Nawet tam bylo ostre hamowanie do 200-220 jak bylo cos w poblizu (zasada prosta, nie sa puste pasy? To zwalniam, im wiecej pasow tym wolniej, mam tylko 1 pas wolny? To max 180-190).
Do tego nikt