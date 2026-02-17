Cwaniak ze służb próbował wmówić mi wykroczenie
Jeden z najbardziej wkurzających typów ludzi. Były pracownik służb oczekuje odpowiedzi, wylegitymowania, wmawia łamanie prawa i pieprzy głupoty klasyczne dla "pana władzy". Odwiedzam Białe Błota i zakłady Belma, które powiesiły słynne znaki zakazu i mają gdzieś prawo. Jeśli masz ochotę i możliwości,xxwykopekxxxx
Szanownego Pana prawem jest niedoceniać.
Cierpliwości Audycie.
Wszystkich nie nauczysz ale próbować warto. Plusik
PS
Dopiero zajarzyłem że cię zakopują (-18). HS-y znaczy ¯\(ツ)/¯
czujni, troszczący się o bezpieczeństwo i reagujący jak jakieś szemrane łajzy się kręcą pod zakładem
a za kałdytora i jego krecią robotę tradycyjnie zakop
inb4 pojawia się ludzie o IQ poniżej 80 z "przEcIEŻ zakłAd WIdać NA GooGLe sTReET View"
Weź się za robotę chłopie