Meta zabiła Messengera w oknie. Tracimy ostatnią bezfacebookową przystań
Zamiast czystego okna rozmowy pojawi się kuszący feed, powiadomienia o postach, relacjach i grupach. Łatwiej będzie zatrzymać ludzi na dłużej, a każdy taki kwadrans więcej to po prostu większy biznes reklamowy.rflstf
Komentarze (105)
@cerbera: Przecież kiedyś było tak samo. Jeden na GG, drugi na Tlenie, trzeci światowiec wyłącznie na ICQ. Człowiek musiał instalować Mirandę żeby mieć wszystkie te protokoły w jednej aplikacji.
@spyypl: miał tylko nie byłeś ich świadomy xD
A w aplikacji ciągle się coś psuje, z każdą aktualizacją jest coraz gorzej łącznie z sytuacjami że dostaje powiadomienia o wiadomości ale nie mogę ich zobaczyć bez zabicia i restartu.
Webowego messengera też używałem i zabierają kolejna rzecz która była wygodna.
@Sathanas_Gloriam: xD
@Sathanas_Gloriam: i cyk, za 6 miesięcy meta zacznie wymagać logowania do whatsappa przez FB xd
Płakać za tym nie będę choć to główny mój komunikator od chyba 15 lat. Ostatnio bezskutecznie próbuję wyeksportować
@mbn-pl: Pomijając ciągle bugi, zastrzeżenia co do prywatności i konieczność posiadania konta mety które jeszcze niedawno potrafili banować bo np nie wysłałeś zdjęcia dowodu
@mbn-pl: ciekawe, bo dokładnie w takim formacie używam messengera od 3 lat i nie dostałem takiego żądania od Mety. No, ale może mi jeszcze wyślą i to będzie mój ostateczny sygnał żeby się z tego wypisać.
SMS-y powinny mieć możliwości takie jak WhatsApp: wysyłanie wiadomości grupowych.
Rozmowy telefoniczne powinny mieć możliwości jak FaceTime/google meet/Teams. Grupowych rozmów telefonicznych. Wideorozmów.
Powinno to być ustandaryzowane i działać między użytkownikami różnych sieci.
Zesrałem sie ze smutku
Nie, przenoszą tę samą aplikację pod inny adres (pod którym już zresztą dawno była dostępna).