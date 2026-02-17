"Prawie" to samo co przez messenger.com jest przez facbook.com/messages - prawie, bo jest ta górna fejsbukowa ramka. Z tego co słyszałem, użytkownicy którzy mieli tylko messengera (była taka możliwość), muszą ponownie aktywować fejsa. J---e desperacją... niestety o ile messenger jest fajny, to sam fejs już j---e krindżem, ten wpychany na siłe content z d--y...

Płakać za tym nie będę choć to główny mój komunikator od chyba 15 lat. Ostatnio bezskutecznie próbuję wyeksportować Pokaż całość