Od kilku lat jestem stałym bywalcem w przychodniach, zarówno ze względu na mnie jak i małe dzieci. Najczęściej spotykam w miarę w porządku lekarzy, ale niestety ponurą normą są też tacy którzy wręcz plują w twarz pacjentowi i mają ich za nic.



Dwa przykłady:



- pediatra. Jestem zapisany z dwuletnim dzieckiem na 10, przychodzę o 9:50 żeby się dowiedzieć, że nie wszedł jeszcze pacjent z 8:50. Małe zdziwienie co się odwaliło ale czekam Pokaż całość