Długie kolejki w przychodniach to nie norma. To łamanie praw pacjenta
Wielu pacjentów traktuje to jak normę: wizyta umówiona na 14:30, wejście do gabinetu po 15:30. W rejestracji słyszymy, że to normalne. Tymczasem długie oczekiwanie u lekarza nie powinno być standardem. Wręcz więcej takie opóźnienie może być naruszeniem praw pacjenta.Stopa_Szopa
Komentarze (48)
@Rubbik: mam nadzieję, że nie zapomniała każdego odpowiednio skasować+20%, bo straciła przez godzinę 800 złotych netto.
Nie nazwałbym tego
Zupełna fikcja ktora służy tylko wyciągania pieniędzy
Widzisz mnie? Tak
Padaczkę masz? Nie
*Dźwięk przybijanej pieczątki*
@iggy_p:
Składasz skargę do nfz/rzecznik praw pacjenta, a najlepiej przy nich dzwonić że jest taka i taka sytuacja, szybko byś wszedł wtedy :)
@Beekeeper: pff, znajoma czekała ponad 6 miesięcy. Była umówiona w maju, lekarz nie przyszedł, to następna wizyta w grudniu... Oczywiście, na wizytę majową czekała ponad rok XDD
Dwa przykłady:
- pediatra. Jestem zapisany z dwuletnim dzieckiem na 10, przychodzę o 9:50 żeby się dowiedzieć, że nie wszedł jeszcze pacjent z 8:50. Małe zdziwienie co się odwaliło ale czekam
Zapisujesz ludzi w harmonogram co 15-30 minut.
Oczywiście zwala się kolejne 15 osób, które oczywiście masz obowiązek przyjąć w dniu zgloszenia xd
No to jak ma nie być opóźnień? xd
pierwszy pacjent na 8.00 a lekarz łaskawie przychodzi 30-40 min po czasie i zaczyna od kawy
@Lufio: przez wiele lat pracy nigdy nie spóźniłem się więcej niż 10min, poza wyjątkiem gdzie zaspałem na dyżur (tel. się całkowicie rozładował) więc nie wrzucajcie wszystkich do jednego wora.