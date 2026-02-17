Hity

tygodnia

Marcin Meller zły, bo nie mógł wjechać na drogę rowerowa
2804
Nie żyje Bożena Dykiel
2600
Dino przechodzi do ofensywy i żąda usunięcia krytycznych wpisów
2552
Maksymalna wypłata BLIK w Euronet z limitem 200 zł (wcześniej 800 zł)
2519
Zrobiła zdjecie posiłku regeneracyjnego - Dino zwolniło ją z pracy
2426

