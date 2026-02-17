Zadzwonił do operatora i obniżył prąd z 0,73 do 0,49 zł/kWh.
Czytelnik portalu olsztyn.com.pl pokazał, jak w Enerdze można zejść ze stawki 0,7317 zł/kWh na 0,4968 zł/kWh dzięki przejściu na taryfę urzędową zatwierdzoną przez URE.janeknocny
Komentarze (67)
pozostałe są dla chętnych
g12{i literki} to taryfy strefowe
ale trzeba uważać bo kur potrafią nazywać podobnie swoje taryfy
żadna taryfa zatwierdzana przez ure nie ma elektryka, hydraulika, serwisanta, mrożenia cena na lata itp
energia czynna
opłata sieciowa zmienna całodobowa
opłata jakościowa
i to wszystko za mWh daje razem prawie 0,88 !!
Ktoś wie czy to normalne ?
@haxx: Jaki piękny kraj z kartonu że spółki skarbu państwa dymają własnych obywateli