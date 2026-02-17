Większość ludzi nawet nie wie, że może zadzwonić i przejść na taryfę zatwierdzoną przez URE. Operatorzy jakoś sami o tym nie informują, ciekawe dlaczego. Różnica 0,73 vs 0,49 zł/kWh to przy średnim zużyciu kilkaset złotych rocznie - jeden telefon i tyle. Warto sprawdzić u swojego sprzedawcy, bo to dosłownie 10 minut rozmowy.