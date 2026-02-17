Pilny komunikat Action: rakotwórczy azbest w popularnych zabawkach.
To ostrzeżenie, którego nie możesz zignorować. Popularna sieć Action wydała pilny komunikat o wycofaniu zabawek sprzedawanych przez ostatnie dwa lata. W ich składzie wykryto śladowe ilości azbestu, który może uwalniać się podczas zabawy. Sieć przyjmuje zwroty bez paragonu i apeluje o [...]Bobito
Komentarze (63)
@molibden_kupi_wykop: Raczej przerażające jest to że ludzie rzucają się na jednorazowy szajs jak świnie na obiery
Stać mnie i chciałbym mieć w domu jakościowe rzeczy, których używam. Od takich jak ubrania, do własnie pierdół, które mozna znaleźć w action czy jakimś pepco. Te sklepy kojarzą mi się z taką chińszczyzną, która pewnie nie powinna być nawet dopuszczona do obrotu. Po prostu dystrybutor temu. Może się mylę, ale tak to widzę.
Tu właściwe pytanie. Istnieją jakiekolwiek sklepy, które nie sprzedają takiego
Dobrze, że chociaż ktoś to bada, szkoda tylko że po fakcie. Ale ile osób takie rzeczy kupuje bezpośrednio z Chin a tam to już loteria - co chińczykowi wpadnie akurat w łapy to przerobi na gumy, smary, plastiki i inne pyszności.
Nie macie pojęcia, jak markowe sklepy dymają konsumentów na zwykłych rzeczach kablach, bateriach, adapterach itp. Często to wszystko jest produkowane w tych samych fabrykach, tylko w markowym sklepie kupicie to za
Wycofanie dotyczy zabawek oznaczonych numerami artykułów Action 3209338 oraz 3202066. W komunikacie opublikowano również listę kodów EAN, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować produkt:
5014761014713, 5014761015802, 5014761015819, 5050837662419, 5014761016779, 5014761016786, 5014761016793, 5014761016809, 5014761016892, 5014761016908, 5014761016915, 5014761016922, 5014761016816, 5014761016823, 5014761016830, 5014761016847, 5014761016854, 5014761016861, 5014761016878, 5014761016885.