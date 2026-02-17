Zabójstwo młodej Ukrainki w Gdańsku. Zatrzymano troje jej rodaków.
Po miesiącach poszukiwań, policja odnalazła szczątki 24-letniej Iryny M. z Gdańska. Zatrzymano jej byłego partnera, jego matkę i znajomego. Prokuratura przedstawiła im już zarzuty.MagicznyMariusz
Komentarze (34)
tak wiemy że polacy też mordują to po co nam jeszcze mordercy z ukrainy?
w patustanie, Afryce, bananowej republice, na Haiti, nawet na ukrainie pod rządami ruskich nikt by się nie interesował jej losem oprócz rodziców
@pilprzem: niedaleko pada jabłko od jabłoni ¯\(ツ)/¯
@OWASP_TopZero: to ten sam sort co ruscy ¯\(ツ)/¯
@Linnior88: ta baba to była a'la "teściowa" zamordowanej.
Zamordowana walczyła o opiekę nad synem który przebywał u jej partnera
https://www.facebook.com/kanalkryminalnyextra/photos/iryna-makarchuk-23-latazagin%C4%99%C5%82a-tczew-gda%C5%84skw-niedziel%C4%99-5-pa%C5%BAdziernika-2025r-tu%C5%BC/122147646758895377/
