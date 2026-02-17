ostatnio znalazłem na strychu płytkę z jakimś starutkim Need for Speed

nawet sie okazało że nawet jakieś pacze są żeby chodziło na nowoczesnych kompach, problemem było tylko znalezienie napędu CD na usb xD



odpaliłem sobie pierwszy track który za gówniaka musiałem przejechać z milion razy, i okazuje się że pamięć mięsniowa utrzymuje sie przez ćwierć wieku, hamowanie, zakręty brałem w idealnych miejscach

aczkolwiek poza nostalgią to samo giercowanie już tak nei cieszy Pokaż całość