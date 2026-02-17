Oficjalne: wszystko jest zatwierdzone przez OldUnreal i Epic Games.epicgames.com/unrealtournament
Dzięki zaangażowanej społeczności fanów Unreal Tournament 2004 można teraz grać całkowicie bezpłatnie, a nawet w zmodernizowanej wersji.Społeczność wydała nową łatkę, która przenosi grę do obecnych systemów.Jest to pierwsza publiczna łatka Unreal Tournament 2004 od ponad 20 lat, czyniąc to wydanie prawdziwym kamieniem milowym dla fanów klasyki.
Instalator Windowsgithub.com/OldUnreal/FullGameInstallers/releases/download/windows-game-installers/UT2004.exe
Instalator Linux github.com/OldUnreal/FullGameInstallers/tree/master/Linux Msc Os instalatorgithub.com/OldUnreal/FullGameInstallers/releases/download/macos-installers-1/OldUnreal-UT2004Installer-macOS.zipUnreal Tournament 2004 to wieloosobowa strzelanka pierwszoosobowa, która łączy w sobie walki gladiatorów typu „zabij lub zostań zabity" z najnowszą technologią. Dziesięć trybów gry - zespołowy i „wszyscy walczą o siebie" - oferuje nawet najbardziej zatwardziałym graczom spocone wyzwania na niezwykle szczegółowych arenach wewnętrznych i rozległych światach zewnętrznych. Jako ostateczny techno gladiator przyszłości, gracze wezmą swój los w swoje ręce i będą walczyć do 32 graczy online w tym samym czasie na wątpliwych arenach.
Komentarze (62)
najlepsze
Nie zapominajcie o cs1.6 :D
Chodzi o to żeby tchnąć nową popularność - żeby więcej ludzi grało w to.
Poza tym, natywne wsparcie dla linuxa i maca by się przydało, bez kombinowania z przekgrywaniem packów do nieoficjalnych forków silnika.
nawet sie okazało że nawet jakieś pacze są żeby chodziło na nowoczesnych kompach, problemem było tylko znalezienie napędu CD na usb xD
odpaliłem sobie pierwszy track który za gówniaka musiałem przejechać z milion razy, i okazuje się że pamięć mięsniowa utrzymuje sie przez ćwierć wieku, hamowanie, zakręty brałem w idealnych miejscach
aczkolwiek poza nostalgią to samo giercowanie już tak nei cieszy
@Miszczu_wszystkiego: W domu, czy normalnie do kupienia? Przecież na Allegro jest tego od z-------a i za grosze ( ಠ_ಠ)
@Miszczu_wszystkiego: Też mam, nawet nagrywarkę BD (｡◕‿‿◕｡)