Kupili dom, dostali zakaz zbliżania się do własnej posesji - dalszy ciąg sprawy
Rodzina kupiła dom na licytacji komorniczej, spłacając cudze długi, jednak od trzech lat nie może do niego wejść. Nowi właściciele dostali zakaz zbliżania się do własnego domu. Poprzedni lokatorzy wciąż go zajmują. Sąd przyznał im lokal socjalny i uchylił zabezpieczenie, wywołując spór o eksmisję.kowalzmetina
Komentarze (71)
@FeyNiX: skąd ty miras wiedze czerpiesz? xD
po 1 to sąd nie musi niczego udowadniać, po 2 przy zajęciu komorniczym nieruchomość może być zamieszkała, wydzierżawiona czy też wynajęta. Może mieć też np. poustawiane dożywotki.
np. w takim reżimie covidowym często licytacje były zrzucane, bo okazywało się, że ktoś
Sam miałem dług (niewielki), który od razu po wezwaniu do zapłaty spłaciłem. Kilka miesięcy później komornik wszedł mi na konto za
Mało tego są nawet aukcje komornicze z dożywotnim prawem mieszkania jakichś staruszków o których trzeba dbać. Chciałem wziąć udział ale komornik mi powiedział że miał ze 200 telefonów w sprawie tej aukcji.
Zaczynała się od 250k na służewcu obok wyścigów.
Babka miała 92 lata i komornik podawał statystykę 80% że nie dożyje 94 do tego czasu trzeba jej
Abstrahują od wszystkiego to pani Olgoza-Palmąka też ma nierówno pod sufitem żeby marzyc o domu z licytacji komorniczej gdzie mieszkali ludzie.