Oczywiście w tym kraju z gówna to komornik powinien pomóc w opróżnieniu lokalu jak go licytuje ,a tak przytulił 50K i ma to w dupie

Abstrahują od wszystkiego to pani Olgoza-Palmąka też ma nierówno pod sufitem żeby marzyc o domu z licytacji komorniczej gdzie mieszkali ludzie.