Oto jak psiarze reagują na zwrócenie uwagi na zanieczyszczone otoczenie
Poczytajcie komentarze. Nie zwracam za onkologa.electroN
Komentarze (111)
Z psem jest dużo łatwej, bo właściciel zawsze odpowiada. Więc rejestrując psa przypisujesz właściciela i już.
- wyparcie winy
- projekcja winy
- whataboutism
- agesja fizyczna
ludzie
Uwielbiam ten widok, idę spokojnie i nagle widzę grupę kilku psiarzy. Stoją po 2-3 metry
@michalxd21: ludzie nie chcą robić dzieci bo państwo aktywnie do tego zniechęca traktując mężczyzn jak bankomaty które można odseparować od dziecka na mrugnięcie matki. I obciążyć obowiązkiem alimentacyjnym przez 20 lat + podziałem majątku.
Pies zapewnia towarzystwo, nie zdradza z kolegą z pracy, nie obciąża twojej karty bzdurnymi zakupami i nie jęczy co
Natomiast jakieś 15-20 lat temu większość dziewczyn mi znanych wolała psy, potem przyszła moda na kociary i nagle każda miała kota. A teraz mamy mode na psy, potem będzie na gryzonie itd.
Ten kraj chyba jednak nie zasługuje na dalsze istnienie przy tak dużej liczbie troglodytów ...
https://streamable.com/zqkgfi