zero zdziwienia. W bantustanie lepiej sciagac hindusow albo placic polakom minimalna krajowa i niech pracuja 6 dni w tygodniu zamiast inwestowac w robotyzacje. Jedyny sposob zeby tu bylo normalnie to jak w tej pascie: wypowiedziec wojne usa, poddac sie po kilku godzinach i niech nas trump zrobi 51. stanem.