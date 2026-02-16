Stworzyli unikatowego robota. W Polsce usłyszeli, że są nieinnowacyjni
Unijne programy ożywienia i rozwoju nowoczesnych technologii? - Nie pokładamy w nich dużych nadziei co do zmian. Poprzestajemy na własnym planie wizji rozwoju - i na własnych siłach mówi Jakub Bartoszek, prezes MAB Robotics.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (49)
najlepsze
Tu akurat bym się nie dziwił, NCBR w tamtym czasie było mocno zajęte kradzieżą i wyprowadzaniem pieniędzy na lewo, nie mieli czasu ani ochoty zajmować się jakimiś tam robotami i odmowy walili pewnie z automatu, akceptowali tylko firmy założone na słupa.
https://mamstartup.pl/afera-ncbr-45-zarzutow-230-mln-strat-i-smierc-kluczowego-swiadka/
Taki on unikatowy, że w Chinach sprzedają takie od kilku lat.
2024 r.
361,5 tys. zł
2023 r.
@czerwona-helena-og: tu nie o robota chodzi w pierwszej kolejności ;
W ciągu siedmiu lat sprzedaliśmy dopiero 10 robotów mobilnych, ale zarazem tysiące napędów elektrycznych ponad 250 klientom w ponad 50 krajach.
Oni sprzedają napędy, których zrobienie nie jest ani proste ani te napędy nie są tanie. Nie zrobisz żadnego robota bez odpowiednich napędów. To nie jest pierwszy z brzegu "silniczek elektryczny"
